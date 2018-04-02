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Премьер Литвы собирается обучить литовскому языку русскоязычный Висагинас
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Премьер Литвы собирается обучить литовскому языку русскоязычный Висагинас 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал создать бесплатные курсы литовского языка в русскоязычном городе энергетиков Висагинасе, где находится прекратившая свою работу Игналинская АЭС, сообщает Sputnik Литва.
По словам Сквернялиса, он готов создать программу бесплатного обучения литовскому языку, чтобы жители Висагинаса «могли чувствовать себя полноценными гражданами, могли знать, что происходит в стране», а также получать сведения из «основных информационных каналов».
Строительство Висагинаса началось в 1975 году, он исполнял функции города-спутника Игналинской атомной электростанции. Сюда съехались строители и специалисты по атомной энергетике со всего Советского Союза.
До 1992 года населенный пункт назывался Снечкус по имени многолетнего лидера литовской Компартии Антанаса Снечкуса и вплоть до 1994-го имел статус поселка городского типа.
Сейчас Висагинас является единственным в Литве городом, где большинство жителей составляют русские и русскоязычные.
Прекращение работы Игналинской АЭС было одним из условий вхождения Литвы в ЕС.
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