Посольство в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык

РИГА , 2 апр — РИА Новости . Посольство России Латвии считает прискорбным тот факт, что власти Латвии проигнорировали мнение русскоязычного населения страны и перевели школы нацменьшинств на латышский язык обучения, говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Президент Латвии Раймондс Вейонис утром в понедельник подписал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения.

"С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны. Очевидный и прискорбный факт — проигнорированы не только интересы значительной части населения Латвии, но и международное законодательство по защите прав нацменьшинств", — говорится в сообщении посольства.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Как пояснил Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать. По словам президента, «это создаст более сплоченное общество и усилит страну».

Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.