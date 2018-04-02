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Посольство в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык
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Посольство в Риге прокомментировало перевод русских школ на латышский язык 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 2 апр — РИА Новости. Посольство России в Латвии считает прискорбным тот факт, что власти Латвии проигнорировали мнение русскоязычного населения страны и перевели школы нацменьшинств на латышский язык обучения, говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
Президент Латвии Раймондс Вейонис утром в понедельник подписал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения.
"С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны. Очевидный и прискорбный факт — проигнорированы не только интересы значительной части населения Латвии, но и международное законодательство по защите прав нацменьшинств", — говорится в сообщении посольства.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
Как пояснил Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать. По словам президента, «это создаст более сплоченное общество и усилит страну».
Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.
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