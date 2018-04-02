Мэр Риги намерен оспорить в КС перевод русских школ на латышский язык

Мэр Риги и лидер партии латышской партии «Согласие» Нил Ушаков в фейсбуке заявил, что действия президента Латвии , подписавшего закон о переводе образования на латышский язык, являются большой ошибкой и партия «Согласие» оспорит его в Конституционном суде.

"Еще одна очень большая ошибка. И, к сожалению, абсолютно ожидаемый шаг со стороны президента. Теперь остается Конституционный суд — в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» используют свое право и обратятся с иском в Суд Сатверсме. Параллельно продолжается работа над введением на уровне Рижской думы программы дополнительных занятий на родном языке", — написал Ушаков.

Он также добавил, что «если государство не способно защитить права национальных меньшинств, мы сделаем это на уровне самоуправления».

Ранее посольство России в Латвии прокомментировало решение латвийских властей перевести школы нацменьшинств на латышский язык обучения.