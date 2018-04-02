В Латвии Гитлер обошел по популярности Гарри Поттера

Переведенная на латышский язык книга фюрера находится в топе читательских симпатий в Латвии

Латыши больше интересуются книгой Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), чем книгами Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере . Об этом свидетельствует данные рейтинга самых просматриваемых книг на популярном книжном портале iBook.

Так, в Латвии за последнюю неделю лидирует гитлеровский Mein Kampf, а «Гарри Поттер и философский камень» занимает четвертую строчку. В месячном рейтинге просмотров Гитлер занимает четвертое место, его опередили только два эротических романа и «Краткая история времени» Стивена Хокинга

Книга Mein Kampf была издана на латышском языке в 1995 году.