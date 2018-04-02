Россия — основная геополитическая угроза для стран Балтии

Эта статья основана на исследовательской работе, озаглавленной: «Грозит ли странам Балтии аннексия со стороны России »?

Латвии и В прошлом СССР соперничал с США за звание ведущей мировой державы. Сегодня Россия играет ведущую роль на международной арене, но она много потеряла в плане своей сферы влияния. После украинского конфликта в 2014 году можно задаться вопросом о возможной опасности аннексии стран граничащих с Россией, особенно стран Балтии. Речь идет о Литве Эстонии . В этих бывших советских республиках проживает большое количество русскоязычных граждан. Поэтому не так уж и нелогично предполагать, что страны Балтии могут быть частью экспансионистских амбиций Владимира Путина

Германия и После распада СССР у Литвы, Латвии и Эстонии появились новые союзники, способные защитить их от российского медведя: НАТО ЕС . Поскольку США, Франция Соединенное Королевство гарантируют их независимость в соответствии с договором НАТО, любое военное вмешательство России практически немыслимо. Более того, с этого года каждая из стран Балтии разместила на своей территории военных от международных сил НАТО (1000 солдат). В связи с этим военное вмешательство, подобное тому, что произошло в Украине , кажется невозможным, поскольку риск эскалации слишком высок. Например, если российский солдат во время военной операции в Эстонии убьет солдата НАТО, а не эстонского солдата, ответная реакция неизбежна. Из-за слишком высокого риска Путин не станет прибегать к таким методам, чтобы вернуть свои прежние владения.

Помимо агрессии, к каким методам может прибегнуть Россия для достижения своих целей? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться в Украину 2014 года, где Россия для реализации своих экспансионистских целей использовала методы гибридной войны. Такого рода войны формируются в три этапа, первым из которых является организация «контролируемого хаоса» в нужной стране при помощи создания и разжигания внутренних конфликтов. Этого можно добиться, поставляя оружие и деньги боевикам или используя наемников. Второй этап — это разрушение основной инфраструктуры, чтобы спровоцировать экономический кризис. В первую очередь речь идет о железных дорогах, автотрассах и нефтепроводах. Также правительственные сайты в интернете подвергаются кибератакам. И на последнем этапе — на место ослабленной противником местной власти приходит захватчик, провозгласивший себя «спасителем общественного порядка». НАТО и ЕС очень серьезно относятся к этому новому способу ведения войны и вкладывают значительные суммы для повышения устойчивости своих стран-членов. Устойчивость — это способность правительства продолжать выполнять свои функции в случае гибридной атаки. Поэтому речь идет о предоставлении гражданам инженерно-технического обеспечения, продовольствия, воды, надежных информационных, коммуникационных и транспортных систем.

Но существуют более хитрые способы вернуть балтийские страны в сферу влияния России. Например, вмешательство в их внутреннюю политику. Действительно, в контексте возвращения России к политике панславизма — идеологии, в основе которой лежат идеи о необходимости объединения русских и славян, культурными средствами или силой, она попытается повлиять на русскоязычное меньшинство Латвии (25,4% населения) и Эстонии (24% населения). Поскольку прямое влияние на политику других стран является серьезным нарушением международного права, Россия использует для достижения своих целей неправительственные организации. Например, в 2012 году Россия попыталась вернуть русскому языку статус официального языка Латвии во время референдума по этому поводу, финансируя НКО «Родной язык». Референдум не состоялся, хотя удалось мобилизовать часть российского меньшинства. Еще одним тревожным аспектом вмешательства России в общественное пространство является ее СМИ. Российские телеканалы не предоставляют фактов, а скорее транслируют ложную и искаженную информацию, при помощи которой они пытаются внушить русскоязычному меньшинству неприязнь к латышам и эстонцам, навязывая идею, что «они против нас». Более того, некоторые из пророссийских СМИ в этих двух странах не указывают свои источники финансирования, что лишний раз доказывает, что эти СМИ не уважают журналистский кодекс и занимаются пропагандой. Короче говоря, вмешательству России в политику стран Балтии сложно противостоять обычными средствами, такими как развертывание войск.