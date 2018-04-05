Секрет раскрыт: почему костромского пуделя пустили в Европу, а черепах — нет

Не все костромские животные могут выезжать за границу, узнал KOSTROMA.TODAY. Некоторым приходится ждать хозяев в Костроме

На этот раз костромичи решили вывезти в Эстонию любимого пуделя.

По информации регионального управления Россельхознадзора, хозяева обратились в ведомство за оформлением ветеринарно-сопроводительных документов.

Перед поездкой в Эстонию пуделю сделали все необходимые прививки и обработки, а также исследования. В итоге на собаку оформили ветеринарный сертификат и пожелали ей хорошего отдыха вместе с хозяевами.

Это не первое животное, которые поехало отдыхать за границу из Костромы. В январе этого года на новогодние каникулы в Латвию отправилась такса. Она стала первым четвероногим путешественником, который отправился отдыхать за границу в этом году. Собаке также сделали все необходимые процедуры и выдали заветный документ.

А вот костромским черепашкам повезло меньше. Хозяева хотели взять их с собой на заграничный курорт, но у них ничего не получилось. Выяснилось, что на рептилий нужно слишком много дополнительных документов и, соответственно, денег. На такие траты костромичи не пошли и отправились за границу, оставив черепах тосковать в одинокой квартире.