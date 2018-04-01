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Гора крестов — мистическая святыня Литвы
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Гора крестов — мистическая святыня Литвы
Sputnik Литва
2 часа назад
Фото:
Sputnik Литва
Комментарии
Специалисты до сих пор спорят, к какой религии принадлежит намоленное место — христианству, католичеству или язычеству. Исторические факты и любимые легенды о Горе крестов — в фотоленте
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