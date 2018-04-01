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«Пятый канал» будет вещать за рубежом
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«Пятый канал» будет вещать за рубежом 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Запуск международной орбиты осуществляется в юбилейный для телеканала год. „Пятый“ — преемник ленинградского телевидения — в этом году нам исполняется 80 лет — это уже легендарная история! Сохраняя лучшие традиции, мы стремительно развиваемся. У нас богатая программная полка, много познавательных программ, сериалов собственного производства. Мы уверены, вещание на международную орбиту еще больше расширит аудиторию канала», — цитируют Известия директора дирекции программ и маркетинга "Пятого канала" Марину Белову. Со 2 апреля «Пятый канал» можно будет увидеть в Казахстане, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии. Планируется, что скоро вещание охватит страны Восточной Европы, Германию и Израиль.
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