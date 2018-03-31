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Латвийский журналист Алексеев сообщил, что с него взяли подписку о невыезде
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Латвийский журналист Алексеев сообщил, что с него взяли подписку о невыезде 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
РИГА, 31 мар — РИА Новости. Известный латвийский журналист, главный редактор портала imhoclub.lv Юрий Алексеев сообщил на своей странице в Facebook, что правоохранители взяли с него подписку о невыезде.
Полиция безопасности Латвии подозревает Алексеева в разжигании межнациональной розни и незаконном хранении боеприпасов. Ранее в доме журналиста провели обыск и были обнаружены патроны от пистолета Макарова. Алексеев утверждает, что боеприпасы ему подбросили.
"За это время (пока я тут сидел в бане в facebook), меня в очередной раз пригласила в «гости» Полиция Безопасности Латвии. Предъявили мне обвинение по двум статьям: «разжигание национальной розни» и «хранение боеприпасов». И таки — да! Я теперь — невыездной из Латвии, под подпиской о невыезде сижу", — написал Алексеев.
Юрий Алексеев — известный латвийский журналист. Ранее был редактором ряда ежедневных и еженедельных газет Латвии, в настоящий момент возглавляет дискуссионный портал imhoclub.lv. Журналист известен своей пророссийской позицией, в частности, является сторонником воссоединения Крыма с Россией.
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