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Вселатвийское родительское собрание призвало президента не утверждать школьную реформу
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Вселатвийское родительское собрание призвало президента не утверждать школьную реформу 

BFM.RU 2 часа назад
Участники вселатвийского родительского собрания в субботу приняли резолюцию в поддержку сохранения школьного образования в стране на языках нацменьшинств, которая будет направлена в Европарламент, Еврокомиссию, ООН и ОБСЕ, сообщает с места событий ТАСС.
«Вселатвийское родительское собрание представляет родителей нынешних и будущих школьников Латвии, чьим родным языком является русский и другие языки нацменьшинств. Таким образом собрание представляет заказчиков образования, которое существует на наши налоги», — говорится в документе.
В резолюции отмечается, что реформа образования в школах нацменьшинств проводится латышскими партиями без учета мнений тех, кого она касается, и вопреки их воле, и направлена на полное уничтожение русского среднего образования и «латышизацию» русского основного образования.
В итоговой резолюции вселатвийского родительского собрания также подчеркивается необходимость обеспечить существование и развитие русского образования Латвии, которому в этом году исполнится 230 лет. В связи с этим участники мероприятия требуют от президента Латвии Раймондса Вейониса не утверждать школьную реформу, а от Сейма (парламента) республики — в кратчайшие сроки принять особый закон, который бы гарантировал автономию русского образования. В свою очередь от иностранных государств и международных организаций участники собрания требуют решительно осудить ущемление прав и интересов нацменьшинств в Латвии и ввести в отношении этой республики политические санкции за регулярную и преднамеренную дискриминацию нацменьшинств, а также персональные санкции в отношении всех лиц, к этому причастных.
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