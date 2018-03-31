Вселатвийское родительское собрание призвало президента не утверждать школьную реформу

Еврокомиссию, ООН и Участники вселатвийского родительского собрания в субботу приняли резолюцию в поддержку сохранения школьного образования в стране на языках нацменьшинств, которая будет направлена в Европарламент ОБСЕ , сообщает с места событий ТАСС

«Вселатвийское родительское собрание представляет родителей нынешних и будущих школьников Латвии , чьим родным языком является русский и другие языки нацменьшинств. Таким образом собрание представляет заказчиков образования, которое существует на наши налоги», — говорится в документе.

В резолюции отмечается, что реформа образования в школах нацменьшинств проводится латышскими партиями без учета мнений тех, кого она касается, и вопреки их воле, и направлена на полное уничтожение русского среднего образования и «латышизацию» русского основного образования.