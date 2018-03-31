В Эстонии уволены плохо владеющие госзяыком спасатели

Спасательный департамент Эстонии уволил без выплаты пособий 12 сотрудников, работавших в Ида-Вируском уезде, из-за плохого владения эстонским языком.

При этом власти не приняли во внимание, что почти 73% населения этого уезда составляют русские. Такой национальный состав сформировался в связи с развитием в регионе в советский период его истории химической промышленности, добычи и переработки горючего сланца, производства электроэнергии и теплоэнергии.

В уездном городе Силламяэ , например, действовал завод по переработке урановой руды, перепрофилированный в независимой Эстонии для выпуска редкоземельных металлов. В 2011 году предприятие приобрела американская корпорация Molycorp.

Как поясняют спасатели, эстонский язык на территории уезда практически не требуется для работы. Уволенный среди других пожарный Андрей Афанасьев рассказал журналистам, что за 22 года ему ни разу не понадобилось знание госязыка.