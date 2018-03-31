Ещё
В Эстонии уволены плохо владеющие госзяыком спасатели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Эстонии уволены плохо владеющие госзяыком спасатели 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Спасательный департамент Эстонии уволил без выплаты пособий 12 сотрудников, работавших в Ида-Вируском уезде, из-за плохого владения эстонским языком.
При этом власти не приняли во внимание, что почти 73% населения этого уезда составляют русские. Такой национальный состав сформировался в связи с развитием в регионе в советский период его истории химической промышленности, добычи и переработки горючего сланца, производства электроэнергии и теплоэнергии.
В уездном городе Силламяэ, например, действовал завод по переработке урановой руды, перепрофилированный в независимой Эстонии для выпуска редкоземельных металлов. В 2011 году предприятие приобрела американская корпорация Molycorp.
Как поясняют спасатели, эстонский язык на территории уезда практически не требуется для работы. Уволенный среди других пожарный Андрей Афанасьев рассказал журналистам, что за 22 года ему ни разу не понадобилось знание госязыка.
«Нехватка спасателей в нашем регионе — это очень опасно. У нас склады, заводы с аммиаком. Это может все плачевно закончиться», — сказал Афанасьев, посоветовав министру внутренних дел Андресу Анвельту «меньше заниматься русофобией».
Парламентская газета: последние новости
Премьер-министр Литвы пообещал обучить литовскому языку русскоязычный город Литовской оппозиции не удалось поменять председателя Главизбиркома В Литве назвали Россию главной угрозой национальной безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд118
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»309
Трагически погиб актер Евгений Сапаев204
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность133
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов69
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение