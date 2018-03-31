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В России усилили контроль за оборотом наркотиков
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В России усилили контроль за оборотом наркотиков 

РИА «ФедералПресс» 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал важный документ. В документе указаны изменения, совершествующие контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Изменения внесены МВД РФ. В документе отмечается, что «принятые решения позволят привести российские нормативные правовые акты в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, усилить меры контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключить их утечку в незаконный оборот. А также урегулировать вопрос, связанный с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции». Постановление определяет меры контроля за легальным оборотом ряда веществ, внесенных в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины. Документ появился на сайте кабмина в субботу.
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