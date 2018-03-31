Ещё
Билялетдинову хорошо в Литве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билялетдинову хорошо в Литве 

LiveSport.Ru 28 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов сообщил, что зимой у его сына Динияра было несколько предложений, однако он принял решение остаться в «Тракае».
«Ему хорошо в Литве. Давно он не испытывал такого душевного комфорта. Динияр отказался от зимних предложений и остался в «Тракае» как минимум до лета. В его действия не вмешивается никто, кроме главного тренера. В атакующих действиях команды сын занимает важную роль, и он очень рад этому. Ни президент, ни спортивный директор, ни администратор — никто не диктует ему, что делать, как готовиться или играть. Никто не строит козни, не устраивает хитрых комбинаций, как в «Рубине».
В Литве в этом плане более профессиональный подход», — цитирует специалиста «Чемпионат».
LiveSport.Ru: последние новости
Экс-игрок «Кубани»: Яковенко давал пить много неизвестных таблеток Каррера: Манчини — новичок в российской лиге «Торпедо» переведут в Восточную конференцию КХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»151
США нашли «более жесткий» вариант ответа России374
Раскрыты заработки на реалити-шоу84
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово53
Раскрыта процедура призыва «нездоровых» граждан51
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение