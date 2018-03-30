Ещё
Власти Клайпеды почтили минутой молчания жертв трагедии в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Клайпеды почтили минутой молчания жертв трагедии в Кемерово 

РИА Новости 46 минут назад
ВИЛЬНЮС, 30 мар — РИА Новости. Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в воскресенье в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на депутата Клайпедского самоуправления Вячеслава Титова.
Он рассказал, что перед началом 37-го заседания городского совета предложил мэру города Витаутасу Грубляускасу почтить память жертв трагедии в Кемерово.
"Несмотря на международную истерию против России, мэр города согласился с предложением и, таким образом, политики и администрация города стоя почтили минутой молчания погибших людей в городе Кемерово", — сообщил Титов.
По словам депутата, директор городской администрации Саулюс Будинас заявил, что будут усилены работы по пожарной безопасности в различных учреждениях города.
В среду жители Вильнюса в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» запустили в небо белые воздушные шары. В акции у Белого моста участвовали около сотни человек. Литовцы также приходили к зданию посольства России в Вильнюсе и приносили цветы, мягкие игрушки, белые шары, чтобы почтить память погибших. В российском диппредставительстве была открыта книга соболезнований.
Пожар в торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В среду в Кемерово состоялась церемония прощания с погибшими. В России был объявлен общенациональный траур.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва>>
РИА Новости: последние новости
Мэр Риги осадил депутата, усомнившегося в искренности помощи Кемерово Кемеровчане запустили в небо сотни воздушных шаров в память о погибших в ТЦ Из Латвии выслали руководителя представительства ''Аэрофлот''
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ198
Умерла Наталья Попович7
Названы гонорары Пугачевой и Галкина97
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны76
Вторая холодная война официально объявлена803
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение