Власти Клайпеды почтили минутой молчания жертв трагедии в Кемерово

ВИЛЬНЮС , 30 мар — РИА Новости . Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в воскресенье в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на депутата Клайпедского самоуправления Вячеслава Титова.

Он рассказал, что перед началом 37-го заседания городского совета предложил мэру города Витаутасу Грубляускасу почтить память жертв трагедии в Кемерово

"Несмотря на международную истерию против России , мэр города согласился с предложением и, таким образом, политики и администрация города стоя почтили минутой молчания погибших людей в городе Кемерово", — сообщил Титов.

По словам депутата, директор городской администрации Саулюс Будинас заявил, что будут усилены работы по пожарной безопасности в различных учреждениях города.

В среду жители Вильнюса в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» запустили в небо белые воздушные шары. В акции у Белого моста участвовали около сотни человек. Литовцы также приходили к зданию посольства России в Вильнюсе и приносили цветы, мягкие игрушки, белые шары, чтобы почтить память погибших. В российском диппредставительстве была открыта книга соболезнований.

Пожар в торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В среду в Кемерово состоялась церемония прощания с погибшими. В России был объявлен общенациональный траур.