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Калининград посетил депутат Европарламента для обсуждения отношений России и ЕС
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Калининград посетил депутат Европарламента для обсуждения отношений России и ЕС 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, сопредседатель партии «Русский союз Латвии», специально приехал в Калининград для обсуждения отношений России и Евросоюза. По мнению политика в сложившейся напряжённой ситуации, Россия проявит ум и настойчивость для преодоления разногласий. В конце заседания депутат подарил самым активным собеседникам экземпляры своей книги «Русские в Латвии на изломе веков».
Александр Носович, координатор дискуссионного клуба:
— Задача нашего дискуссионного клуба — сделать Калининград центром диалога между разными странами, разными участниками международных отношений в нашем регионе. Потому то, что в этот раз мы привезли депутата Европарламента, это событие очень значимое для нашего региона, мы автоматически поднимаем значение нашего региона во внешней политике России, а в системе международных отношений в Балтийском регионе на принципиально новый уровень.
Ранее депутат Европейского Парламента Мирослав Митрофанов прокомментировал отключение в Литве всех российских каналов.
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