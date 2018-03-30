Калининград посетил депутат Европарламента для обсуждения отношений России и ЕС

Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов , сопредседатель партии «Русский союз Латвии», специально приехал в Калининград для обсуждения отношений России Евросоюза . По мнению политика в сложившейся напряжённой ситуации, Россия проявит ум и настойчивость для преодоления разногласий. В конце заседания депутат подарил самым активным собеседникам экземпляры своей книги «Русские в Латвии на изломе веков».

Александр Носович, координатор дискуссионного клуба:

— Задача нашего дискуссионного клуба — сделать Калининград центром диалога между разными странами, разными участниками международных отношений в нашем регионе. Потому то, что в этот раз мы привезли депутата Европарламента, это событие очень значимое для нашего региона, мы автоматически поднимаем значение нашего региона во внешней политике России, а в системе международных отношений в Балтийском регионе на принципиально новый уровень.

Ранее депутат Европейского Парламента Мирослав Митрофанов прокомментировал отключение в Литве всех российских каналов.