Из базового пакета кабельного телевидения в Клайпеде отключили все российские каналы. Об этом сообщают сами жители города.
Литва ещё в феврале решила ограничить вещание российского телеканала «РТР-Планета». По мнению литовских чиновников, канал якобы систематически нарушал директиву Евросоюза о СМИ, а также законы Литвы. Сложившуюся ситуацию нам прокомментировал депутат Европейского Парламента Мирослав Митрофанов.
«Это борьба с ветряными мельницами. Фактически она имеет большее значение для внутренней политики Литвы. Они отстаивают перед своими избирателями право быть главными консерваторами и главными русофобами. Сейчас в эпоху интернета доступность российского телевидения или просто контента, который производится в России или русскоязычными СМИ, эта доступность она обеспеченна самим существованием интернета», — отметил он.