Премьер-министр Литвы пообещал обучить литовскому языку русскоязычный город

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал создать бесплатные курсы литовского языка в русскоязычном городе энергетиков Игналинской АЭС Висагинасе.

В советские годы этот город назывался Снечкус по имени многолетнего лидера литовской компартии Антанаса Снечкуса. Населённый пункт был создан для строительства и эксплуатации Игналинской АЭС, первый блок которой был пущен в 1983 году. Сюда приехали строители и энергетики со всего СССР. Станцию возводило бывшее «бериевское» ведомство — министерство среднего машиностроения. Поначалу в городе русскоязычное население составляло около 100%.

После распада СССР люди стали уезжать, а на стыке 2009-2010 года Игналинскуую АЭС остановили по требованию Еврокомиссии якобы из-за «чернобыльских реакторов». Сейчас в городе 52% — русские.

Литовский премьер заявил, что готов создать программу бесплатного обучения государственному языку, «чтобы люди здесь могли чувствовать себя полноценными гражданами, могли знать, что происходит в стране, чтобы у них был доступ к основным информационным каналам».