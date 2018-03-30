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СМИ: Еврокомиссия рассмотрит призывающую обеспечить права нацменьшинств петицию
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СМИ: Еврокомиссия рассмотрит призывающую обеспечить права нацменьшинств петицию 

RT на русском 14 минут назад
Еврокомиссия рассмотрит петицию, призывающую Брюссель обеспечить права национальных меньшинств, проживающих на территории стран-членов Европейского союза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента Федерации европейских нацменьшинств (FUEN) Лоранта Винче. Отмечается, что FUEN является инициатором сбора подписей. К настоящему моменту, число подписавших документ превысило 1 млн человек.
По данным издания, регламент ЕС предполагает то, что граждане могут обратиться в Еврокомиссию напрямую с просьбой рассмотреть, в частности вопрос защиты их прав на европейском уровне.
«Единство в многообразии» — официальный девиз Евросоюза. Мы хотим призвать ЕС следовать ему и заниматься защитой людей, принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам», — рассказал Винче.
По его словам, в Брюсселе долгое время игнорировали обращения активистов. При этом Винче добавил, что предложения, выдвигаемые FUEN, позволят защитить культурные и языковые права представителей национальных меньшинств в ЕС.
22 марта сообщалось, что сейм Латвии в окончательном, третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», который предполагает постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке.
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