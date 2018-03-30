СМИ: Еврокомиссия рассмотрит призывающую обеспечить права нацменьшинств петицию

Еврокомиссия рассмотрит петицию, призывающую Брюссель обеспечить права национальных меньшинств, проживающих на территории стран-членов Европейского союза . Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на президента Федерации европейских нацменьшинств (FUEN) Лоранта Винче. Отмечается, что FUEN является инициатором сбора подписей. К настоящему моменту, число подписавших документ превысило 1 млн человек.

По данным издания, регламент ЕС предполагает то, что граждане могут обратиться в Еврокомиссию напрямую с просьбой рассмотреть, в частности вопрос защиты их прав на европейском уровне.

«Единство в многообразии» — официальный девиз Евросоюза. Мы хотим призвать ЕС следовать ему и заниматься защитой людей, принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам», — рассказал Винче.

По его словам, в Брюсселе долгое время игнорировали обращения активистов. При этом Винче добавил, что предложения, выдвигаемые FUEN, позволят защитить культурные и языковые права представителей национальных меньшинств в ЕС.