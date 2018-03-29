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После трагедии в Кемерово Латвия проверила местные торговые центры
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После трагедии в Кемерово Латвия проверила местные торговые центры 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Государственная пожарно-спасательная служба Латвии после трагедии в Кемерово провела проверку 135 торговых центров и мест отдыха. По итогам инспекций было выявлено 40 нарушений норм противопожарной безопасности, сообщает агентство LETA.
Уполномоченные структуры проверяли содержание эвакуационных путей и выходов, сигнализацию, наличие устройств, сообщающих о пожаре, выясняли, как подготовлен персонал на случай экстремальных ситуаций. Восемь ответственных работников не знали, как вести и что делать в случае пожара.
«В основном люди готовятся, и на момент проверки системы находятся в рабочем порядке, эвакуационные пути соответствуют требованиям правил, двери легко открываются и их не перегораживают никакие предметы. Но очень часто мы получаем информацию от жителей, жалобы, фотографии, в которых они указывают на грубые нарушения», — рассказал местным журналистам заместитель руководителя отделения Рижского региона пожарно-спасательной службы Андрис Стальгевицс.
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