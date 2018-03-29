Литовские медики начали готовиться к войне с Россией

Депутаты сейма Литвы и члены правительства в четверг обсудили вопрос об алгоритме действий системы здравоохранения страны в случае войны.

Тема обсуждения обусловлена тем, что политическая элита республики формирует общественное мнение в стране на основе предположений о потенциальной войне с Россией

Официальные лица утверждают, что Россия может совершить акт агрессии против стран Балтии. Этому вопросу ранее были посвящены специальные пособия, например, о том, как вести гражданскому населению в случае «российской оккупации», как ей сопротивляться.

В дискуссии приняли участие министр обороны Раймундас Кароблис , глава Минздрава Аурелиюс Верига, председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Аста Кубилене и другие представители органов власти.

Аурелиюс Верига пообещал начать в вузах подготовку студентов-медиков на случай войны. «Часть общества ещё помнит так называемые бывшие военные кафедры, которые были в университетах, в этом случае мы также должны подумать о каком-либо механизме», — сказал журналистам глава Минздрава. По его словам, вместе с министерством обороны будет продумана специальная программа обучения для студентов-медиков.

Со своей стороны в Сейме пообещали сформулировать правила, описывающие механизм работы учреждений здравоохранения в случае войны.