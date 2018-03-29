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Сейм Литвы решил выяснить, как правительства страны распоряжались финансами
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Сейм Литвы решил выяснить, как правительства страны распоряжались финансами 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Сейм Литвы поручил парламентскому Комитету по вопросам бюджета и финансов провести расследование, как прежние правительства страны распоряжались финансами с 2005 года.
Цель инициативы, по словам законодателей, — выявить ошибки членов кабинета министров в борьбе с кризисами.
Бывший премьер-министр, консерватор Андрюс Кубилюс, который руководил правительством Литвы в 1999-2000 годах и в 2008-2012 годах, заявил в этой связи: «Финансовые глобальные кризисы имеют свойство регулярно повторяться. Как ни странно, они повторяются в начале каждого десятилетия. Мне довелось возглавлять правительство Литвы во время кризисов 2000 и 2010 годов. Я должен сказать, что это своеобразное удовольствие, возглавлять правительство в такое время».
Ранее Кубилюсу не раз вменяли в вину так называемую ночную налоговую реформу, когда его кабинет в 2009 году в течение ночи принял решение увеличить налоги, в частности, поднял НДС с 19% до 21% и отменил ряд налоговых льгот.
Сейчас Андрюс Кубилюс выразил надежду, что расследование — «это подготовка к будущим кризисам, особенно в сфере бюджетной политики, к кризисам, которые от нас не зависят, которые происходят в результате глобальных процессов».
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