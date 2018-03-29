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ФБР изучало совместные планы Трампа и Игоря Крутого
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ФБР изучало совместные планы Трампа и Игоря Крутого 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти США еще до 2016 года изучали сделки с недвижимостью Дональда Трампа в странах бывшего Советского Союза; речь идет в том числе о намерении нынешнего президента США построить гостинично-развлекательный комплекс в Риге вместе с российским композитором Игорем Крутым.
Идея возведения в Риге этого комплекса зародилась еще в 2010 году. После этого Трамп и его дочь Иванка в 2011 году встречались Игорем Крутым, который продвигал проект, в здании Trump Tower, сообщает The Guardian, называя композитора одним из активных сторонников президента России Владимира Путина.
Разговор продолжался около четырех часов. В итоге Трамп и Крутой «пожали друг другу руки» как потенциальные партнеры.
Интерес Трампа к проекту в Риге Крутой озвучил в 2011 году, но позже вопросы к российскому композитору появились у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в Латвии (KNAB). На этом сотрудничество с Trump Organization остановилось, хотя обвинений Крутому не предъявили.
Латвийские правоохранители в рамках «дела олигархов» также просили у США содействия в допросе самого Дональда Трампа. Запрос на это был направлен в феврале 2014 года. Отмечается, что по крайней мере один из руководителей компании Trump Organization говорил на эту тему с ФБР. Однако официального ответа Риге США так и не предоставили.
Представители Иванки Трамп подчеркнули, что встречи не имели отношения к выборам.
23 марта Трамп подвел итог расследованию о якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, которое проводил спецкомитет по разведке палаты представителей, подчеркнув, что никакого сговора его кампании с Москвой не было.
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