ФБР изучало совместные планы Трампа и Игоря Крутого

Власти США еще до 2016 года изучали сделки с недвижимостью Дональда Трампа в странах бывшего Советского Союза; речь идет в том числе о намерении нынешнего президента США построить гостинично-развлекательный комплекс в Риге вместе с российским композитором Игорем Крутым.

Идея возведения в Риге этого комплекса зародилась еще в 2010 году. После этого Трамп и его дочь Иванка в 2011 году встречались Игорем Крутым, который продвигал проект, в здании Trump Tower, сообщает The Guardian , называя композитора одним из активных сторонников президента России Владимира Путина

Разговор продолжался около четырех часов. В итоге Трамп и Крутой «пожали друг другу руки» как потенциальные партнеры.

Интерес Трампа к проекту в Риге Крутой озвучил в 2011 году, но позже вопросы к российскому композитору появились у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в Латвии (KNAB). На этом сотрудничество с Trump Organization остановилось, хотя обвинений Крутому не предъявили.

Латвийские правоохранители в рамках «дела олигархов» также просили у США содействия в допросе самого Дональда Трампа. Запрос на это был направлен в феврале 2014 года. Отмечается, что по крайней мере один из руководителей компании Trump Organization говорил на эту тему с ФБР . Однако официального ответа Риге США так и не предоставили.

Представители Иванки Трамп подчеркнули, что встречи не имели отношения к выборам.