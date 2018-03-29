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В Риге загорелась прошлогодняя трава
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

В Риге загорелась прошлогодняя трава 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 29 мар — РИА Новости. Крупный пожар начался в районе Румбула в Риге, горит прошлогодняя трава, сообщили РИА Новости в четверг в государственной пожарно-спасательной службе Латвии.
"На месте работают 29 пожарных, шесть пожарных машин. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется", — сообщили в ведомстве.
ГПСС призывает задуматься о последствиях поджигания старника — выгорают большие площади и наносится огромный ущерб природе, гибнут люди.
В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрированы 62 пожара, из них 49 поджогов прошлогодней травы. Пострадал один человек. С начала года в Латвии зарегистрировано 1,7 тысячи пожаров, в том числе 396 поджогов травы. В огне пострадали 89 человек, погибли 29, среди них двое несовершеннолетних.
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