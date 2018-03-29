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В Риге более 20 машин уничтожены при возгорании прошлогодней травы
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В Риге более 20 машин уничтожены при возгорании прошлогодней травы 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 29 мар — РИА Новости. Более 20 автомобилей были уничтожены в результате возгорания прошлогодней травы в рижском районе Румбула, передает корреспондент РИА Новости.
Территория возгорания составила 4,5 гектара. Огонь также перекинулся на близлежащие постройки и территорию автокладбища, где сгорела 21 списанная автомашина. На место ЧП работали 29 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС). Возгорание удалось локализовать к 14.00 по московскому времени.
"Площадь возгорания составила 4,5 гектаров, пострадала 21 автомашина", — сказали в ГПСС Латвии.
В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 62 пожара, из них 49 поджогов прошлогодней травы. В огне пострадал один человек. С начала года в Латвии зарегистрировано 1 700 пожаров, в том числе 396 поджогов травы. В огне пострадали 89, погибли 29 человек, среди них двое несовершеннолетних.
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