В Риге более 20 машин уничтожены при возгорании прошлогодней травы

РИГА , 29 мар — РИА Новости . Более 20 автомобилей были уничтожены в результате возгорания прошлогодней травы в рижском районе Румбула, передает корреспондент РИА Новости.

Территория возгорания составила 4,5 гектара. Огонь также перекинулся на близлежащие постройки и территорию автокладбища, где сгорела 21 списанная автомашина. На место ЧП работали 29 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС). Возгорание удалось локализовать к 14.00 по московскому времени.

"Площадь возгорания составила 4,5 гектаров, пострадала 21 автомашина", — сказали в ГПСС Латвии.

В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 62 пожара, из них 49 поджогов прошлогодней травы. В огне пострадал один человек. С начала года в Латвии зарегистрировано 1 700 пожаров, в том числе 396 поджогов травы. В огне пострадали 89, погибли 29 человек, среди них двое несовершеннолетних.