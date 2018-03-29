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Швейцарская фирма уложит трубы подводной части газопровода между Эстонией и Финляндией
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Швейцарская фирма уложит трубы подводной части газопровода между Эстонией и Финляндией 

Прайм 42 минуты назад
Швейцарская компания Allseas займется укладкой труб на подводном участке газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщила в четверг пресс-служба государственного газораспределительного и электросетевого предприятия Elering.
"Elering и финская государственная компания Baltic Connector OY в четверг заключили с Allseas договор о прокладке самой крупной, проходящей под дну моря части Balticconnector", — говорится в сообщении.
Изготовлением труб для морской части газопровода занимается греческая компания Corinth Pipeworks Pipe Industry SA. Наземную часть газопровода строит польская компания ILF Consulting Engineering Polska.
Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 80 километров пройдут по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива. Проект планируется завершить к 2020 году.
Газопровод должен позволить передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Предполагается, что проект повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе. Стоимость проекта составляет почти 300 миллионов евро, из которых ЕС выделил 206 миллионов.
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