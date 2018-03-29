Швейцарская фирма уложит трубы подводной части газопровода между Эстонией и Финляндией

Швейцарская компания Allseas займется укладкой труб на подводном участке газопровода Balticconnector между Эстонией Финляндией , сообщила в четверг пресс-служба государственного газораспределительного и электросетевого предприятия Elering.

"Elering и финская государственная компания Baltic Connector OY в четверг заключили с Allseas договор о прокладке самой крупной, проходящей под дну моря части Balticconnector", — говорится в сообщении.

Изготовлением труб для морской части газопровода занимается греческая компания Corinth Pipeworks Pipe Industry SA. Наземную часть газопровода строит польская компания ILF Consulting Engineering Polska.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 80 километров пройдут по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива. Проект планируется завершить к 2020 году.