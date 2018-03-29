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Власти Риги пожертвуют 50 тысяч евро семьям погибших в Кемерове
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Власти Риги пожертвуют 50 тысяч евро семьям погибших в Кемерове 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: ИноСМИ
Рижские депутаты выступили с инициативной оказать помощь семьям, чьи близкие погибли при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Представители городской думы хотят выделить россиянам 50 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей). Эту идею рассмотрят на собрании финансового комитета 29 марта, сообщил в своем «Фейсбуке» мэр Риги Нил Ушаков.
Родственники жертв пожара в Кемерове также должны получить один миллион от местных властей, один от федеральных и три миллиона от совладельца «Зимней вишни». По официальным данным, при пожаре в торговом центре погибли не менее 64 человек. Представители Следственного Комитета считают приоритетной версию о неисправной проводке в здании. Арестованы пять подозреваемых.
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