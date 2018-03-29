На Кузбассе сегодня третий день траура 

В Кемеровской области продолжается трехдневный траур по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня». Сегодня в Кемерове снова пройдут похороны. С двумя детьми, братом и сестрой, простятся в Томске. Они приехали в Кемерове на каникулы и в день трагедии оказались в ТЦ. Накануне власти Кузбасса начали выплачивать деньги семьям погибших. Их уже получили более 20 родственников жертв пожара. Помимо регионального бюджета деньги выплатят и из федерального, по одному миллиону рублей. Помощь окажет столица Латвии. Мэр Риги Нил Ушаков объявил, что для этого выделено 50 тысяч евро. Жертвами пожара в Кемерове стали 64 человека, из них 41 ребёнок.