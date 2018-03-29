Ещё
Известная украинская певица отказалась петь на русском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Известная украинская певица отказалась петь на русском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Певица Ирина Федишин заявила, что никогда не будет исполнять песни на русском языке. На такое украинская артистка не пойдет даже при условии высокой оплаты. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ZIK.
Деньги, по словам исполнительницы, в этом вопросе для нее роли не играют.
«В моем репертуаре нет ни одной песни на русском языке и не будет», — заявила артистка.
При этом, призналась Федишн, продюсеры и музыкальные критики предлагали ей петь на русском, чтобы «быстрее пробиться».
На прошлой неделе сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки, которые предполагают постепенный переход латвийских школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Большая часть из них преподавали предметы на русском.
360tv.ru: последние новости
Спецслужбы Литвы назвали Россию «основной угрозой» Латвия отменила обучение на русском языке в школах Пожар в Кемерове сняли с коптера
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева533
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ263
Британцы ужаснулись супероружию России238
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине659
Россияне в США боятся оказаться в западне66
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение