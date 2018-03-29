Известная украинская певица отказалась петь на русском 

Певица Ирина Федишин заявила, что никогда не будет исполнять песни на русском языке. На такое украинская артистка не пойдет даже при условии высокой оплаты. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ZIK.
Деньги, по словам исполнительницы, в этом вопросе для нее роли не играют.
«В моем репертуаре нет ни одной песни на русском языке и не будет», — заявила артистка.
При этом, призналась Федишн, продюсеры и музыкальные критики предлагали ей петь на русском, чтобы «быстрее пробиться».
На прошлой неделе сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки, которые предполагают постепенный переход латвийских школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Большая часть из них преподавали предметы на русском.