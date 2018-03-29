Королеве Великобритании подарили баночку меда 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась с королевой Великобритании Елизаветой II. Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений, вспомнили общие эпизоды из истории своих стран.
"Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником", — подчеркнула Кальюлайд.
В знак благодарности она подарила королеве баночку меда, собранного из улья, находившегося в розовом саду президентского дворца в таллинском парке Кадриорг.
РИА Новости добавляет, что глава Эстонии в Лондоне поучаствует в бизнес-семинаре, а также выступит с публичными лекциями в вузах.