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Депутат Затулин расценил запрет посещать Эстонию как ее 5 копеек в антироссийской истерии
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Депутат Затулин расценил запрет посещать Эстонию как ее 5 копеек в антироссийской истерии 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин связывает то, что ему запретили въезжать в Эстонию, с антироссийской истерией на Западе.
"Это не сегодня началось, но сегодня это укладывается в контекст нового всплеска антироссийской истерии на Западе, где Эстония решает вставить свои пять копеек", — заявил Затулин ТАСС в среду.
По словам депутата, никаких объяснений от эстонских властей в его адрес не поступило в связи с таким решением. «Я думаю, что это просто отражение позиции Эстонии, которая, как всегда, впереди планеты всей, когда дело касается недружественных акций в отношении России, в данном случае депутатов Государственной думы», — добавил Затулин.
Он также напомнил, что в связи с солидарностью с другими странами Евросоюза и НАТО по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, Таллин совсем недавно выслал военного атташе посольства РФ. «Только в понедельник они объявили о высылке нашего дипломата, а в среду объявили о запрете въезда мне. Хотя я в 2015 году был в Эстонии, был в Нарве. После этого не было никакой [негативной] реакции», — добавил замглавы комитета.
Ранее посольство РФ в Эстонии сообщило о запрете на въезд в страну депутату Государственной думы Затулину, назвав это решение «откровенно недружественным актом, наносящим ущерб российско-эстонским отношениям». В российской дипмиссии отметили, что «Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками».
Затулин был избран в Госдуму в сентябре 2016 года голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан. Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин, указали в посольстве РФ.
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