Депутат Затулин расценил запрет посещать Эстонию как ее 5 копеек в антироссийской истерии

"Это не сегодня началось, но сегодня это укладывается в контекст нового всплеска антироссийской истерии на Западе, где Эстония решает вставить свои пять копеек", — заявил Затулин ТАСС в среду.

По словам депутата, никаких объяснений от эстонских властей в его адрес не поступило в связи с таким решением. «Я думаю, что это просто отражение позиции Эстонии, которая, как всегда, впереди планеты всей, когда дело касается недружественных акций в отношении России , в данном случае депутатов Государственной думы», — добавил Затулин.

Он также напомнил, что в связи с солидарностью с другими странами Евросоюза НАТО по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Таллин совсем недавно выслал военного атташе посольства РФ. «Только в понедельник они объявили о высылке нашего дипломата, а в среду объявили о запрете въезда мне. Хотя я в 2015 году был в Эстонии, был в Нарве . После этого не было никакой [негативной] реакции», — добавил замглавы комитета.

Ранее посольство РФ в Эстонии сообщило о запрете на въезд в страну депутату Государственной думы Затулину, назвав это решение «откровенно недружественным актом, наносящим ущерб российско-эстонским отношениям». В российской дипмиссии отметили, что «Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками».

Затулин был избран в Госдуму в сентябре 2016 года голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан. Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин, указали в посольстве РФ.