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Турбизнес Европы пострадает из-за скандала с дипломатами, считает эксперт
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Турбизнес Европы пострадает из-за скандала с дипломатами, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 28 мар — РИА Новости. Дипломатический скандал окажет влияние на туристическую привлекательность европейских столиц, считает вице-президент российской Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
"Вряд ли дипломатический скандал окажет мгновенное влияние на туристический бизнес европейских столиц, но спада в пределах 20% ожидать можно", — приводит слова Прасова Sputnik Латвия.
Не исключено, что владельцам отелей в Европе придется снижать цены, предположил эксперт.
"В случае падения темпов бронирования и отказа от поездок, цены могут уйти вниз. Когда отели будут понимать, что не достигнут ожидаемых объемов, возможно снижение цены с целью повышения привлекательности туров", — пояснил Прасов.
Ранее Латвия в числе 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон бездоказательно обвинил в этом Москву. Россия свою причастность к отравлению шпиона решительно отвергает.
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