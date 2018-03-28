Турбизнес Европы пострадает из-за скандала с дипломатами, считает эксперт

"Вряд ли дипломатический скандал окажет мгновенное влияние на туристический бизнес европейских столиц, но спада в пределах 20% ожидать можно", — приводит слова Прасова Sputnik Латвия

Не исключено, что владельцам отелей в Европе придется снижать цены, предположил эксперт.

"В случае падения темпов бронирования и отказа от поездок, цены могут уйти вниз. Когда отели будут понимать, что не достигнут ожидаемых объемов, возможно снижение цены с целью повышения привлекательности туров", — пояснил Прасов.

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