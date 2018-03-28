В сейме Латвии планируют создать структуры по борьбе с российскими новостями

Комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией выступила с предложением подготовить закон для борьбы с фейками.

Так, в парламенте называют новости российских СМИ и мнения российских телекомментаторов.

Глава комиссии Айнар Латковскис уверял, будто Россия ведёт против Латвии гибридную войну, а новости из РФ якобы являются одним из инструментов этой войны и с ними следует вести борьбу.

Депутат фракции Союза «зелёных» и крестьян Карлис Сержантс предложил ввести новые нормы в Уголовный закон, создать полицейское подразделение по борьбе с дезинформацией. Однако парламентские эксперты считают необходимым сначала осуществить анализ информационных потоков за три года и лишь потом по итогам проверки выработать ограничительные меры.