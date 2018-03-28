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На гербе района в Эстонии власти хотят разместить изображение листа конопли
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На гербе района в Эстонии власти хотят разместить изображение листа конопли 

РИА Новости 1 час назад
ТАЛЛИН, 28 мар — РИА Новости. Волость Канепи Пылваского уезда в восточной части Эстонии направила на рассмотрение в Государственную канцелярию эскиз волостного герба с изображением листа конопли, сообщило в среду издание Postimees.
В Эстонии, как и в других странах, входящих в состав Евросоюза, конопля находится под строгим запретом, но уезд Канепи с давних пор был известен своими коноплеводческими хозяйствами, в память о которых и получил свое название (слово kanepi в переводе с эстонского означает «конопляный»). Лист конопли уже давно стал неформальным символом региона.
Если специалисты Госканцелярии по геральдике одобрят эскиз, то волостное собрание Канепи сможет утвердить свой новый герб на заседании в середине апреля.
По словам советника Госканцелярии по символике Герта Уйбоаэда, прерогатива выбора герба принадлежит местным властям, а государство здесь может давать только рекомендации. «Государственная канцелярия не может отклонить идею герба с изображением конопли как такового. Решение о том, какой символ местное самоуправление будет использовать в качестве визуального имени, принимает волостное или городское собрание», — сказал Уйбоаэд.
Волость Канепи в ходе административной реформы объединилась с двумя другими волостями. Поэтому был объявлен конкурс на новые символы волости и народное голосование по внешнему виду герба. В общей сложности поступило более 20 предложений, из которых специальная комиссия отдала предпочтение гербу с изображением листа конопли.
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