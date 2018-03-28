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Центр госязыка Латвии будет согласовывать названия географических объектов
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Центр госязыка Латвии будет согласовывать названия географических объектов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 28 мар — РИА Новости. Кабинет министров Латвии поддержал предложение министерства юстиции о необходимости согласовывать каждое новое название географического объекта с Центром государственного языка, сообщил министр юстиции Дзинтарс Расначс.
Центр государственного языка — это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.
"Кабинет министров поддержал предложение министерства юстиции о согласовании каждого нового названия географического объекта Латвии с Центром государственного языка", — сказано на сайте министерства юстиции Латвии.
Утверждается, что цель законопроекта — обеспечить сохранность культурного наследия латышской нации, а также способствовать корректному использованию собственных имен в соответствии с нормами латышского языка и его культурно-историческими традициями.
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