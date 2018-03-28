Латвия выслала представителя «Аэрофлота»

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии выслала из страны руководителя представительства российской авиакомпании ' 'Аэрофлот' ' в Латвии Сергея Сокольникова, включенного в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно.

"Сегодня пограничники в ходе иммиграционного контроля прибыли к гражданину России и выдворили его из страны в установленном законом об иммиграции порядке", — сообщает ГПО Латвии. МИД Латвии принял ранее решение выдворить из страны второго секретаря посольства России в Латвии и сотрудника компании «Аэрофлот» в связи с событиями в Солсбери.

Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, В понедельник ряд стран, в том числе США Литва и Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство России в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля ».

В британском Солсбери 4 марта отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Россия это категорически отрицает.