Латвия выслала представителя «Аэрофлота» 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии выслала из страны руководителя представительства российской авиакомпании ''Аэрофлот'' в Латвии Сергея Сокольникова, включенного в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно.
"Сегодня пограничники в ходе иммиграционного контроля прибыли к гражданину России и выдворили его из страны в установленном законом об иммиграции порядке", — сообщает ГПО Латвии. МИД Латвии принял ранее решение выдворить из страны второго секретаря посольства России в Латвии и сотрудника компании «Аэрофлот» в связи с событиями в Солсбери.
В понедельник ряд стран, в том числе США, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва и Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».
В британском Солсбери 4 марта отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Россия это категорически отрицает.