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Россиянина выслали из Латвии
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Из Латвии выслали руководителя представительства ''Аэрофлот'' 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии заявила в среду, что выслала из страны руководителя представительства российской авиакомпании ''Аэрофлот'' в Латвии Сергея Сокольникова, включенного в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно.
"Сегодня пограничники в ходе иммиграционного контроля прибыли к гражданину России и выдворили его из страны в установленном законом об иммиграции порядке", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее МИД Латвии принял решение выдворить из страны второго секретаря посольства РФ и сотрудника компании "Аэрофлот" в связи с инцидентом в Солсбери.
В понедельник ряд стран, в том числе США, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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