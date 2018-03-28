Россиянина выслали из Латвии

Из Латвии выслали руководителя представительства ''Аэрофлот''

"Сегодня пограничники в ходе иммиграционного контроля прибыли к гражданину России и выдворили его из страны в установленном законом об иммиграции порядке", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии заявила в среду, что выслала из страны руководителя представительства российской авиакомпании ' 'Аэрофлот' ' в Латвии Сергея Сокольникова, включенного в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно.

Ранее МИД Латвии принял решение выдворить из страны второго секретаря посольства РФ и сотрудника компании "Аэрофлот" в связи с инцидентом в Солсбери.

Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, В понедельник ряд стран, в том числе США Литва , Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля ".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.