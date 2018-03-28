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Из Латвии выслали руководителя представительства ''Аэрофлот''
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из Латвии выслали руководителя представительства ''Аэрофлот'' 

РИА Новости 26 минут назад
Госпогранохрана Латвии выслала из страны руководителя представительства российской авиакомпании ''Аэрофлот'' в Латвии Сокольникова
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