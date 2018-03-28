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Экс-генконсул Латвии рассказала о своей работе с Путиным в Петербурге
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Экс-генконсул Латвии рассказала о своей работе с Путиным в Петербурге 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 27 мар — РИА Новости. Бывший генеральный консул Латвии в Санкт-Петербурге Айя Страутмане назвала президента России Владимира Путина лучшим, с кем она работала в Северной столице. Также бывшая сотрудница МИД Латвии рассказала о вечерних посиделках в ее квартире и уважении Путина к творчеству Раймонда Паулса.
Как сообщает Sputnik Латвия, своими воспоминаниями Страутмане поделилась на ток-шоу Латвийского радио 4 «Александр-студия».
По словам Страутмане, которая сейчас является преподавателем по этикету, в начале 90-х, когда она стала генконсулом Латвии в Петербурге, отношения между Россией и Латвией были «еще хуже, чем сейчас», однако спустя некоторое время после приезда она смогла наладить взаимодействие и с мэром города Анатолием Собчаком, и с Владимиром Путиным.
"Хотя меня встретили как фашистку в Петербурге, не скажу, что в мэрии, но и в мэрии некоторые, потом мы стали хорошими друзьями… Но я не скажу про Собчака, конечно, и про Путина — они были слишком дипломатичны и это было — как говорится, не царское дело. (…) Но я очень благодарна Собчаку и я очень благодарна Путину, потому что они очень помогали мне", — рассказала Страутмане.
Путин, по словам экс-генконсула Латвии, был для нее самым лучшим человеком, с которым она работала в Санкт-Петербурге.
"Мы встречались не только в рамках официальных мероприятий. Мы могли и посидеть после, и поговорить, и попеть песни на моей квартире, и «Вернисаж» Раймонда Паулса — он всегда любил послушать, как мои дочки его играли и пели", — рассказала Страутмане.
Прокомментировала Страутмане и нынешнюю политическую ситуацию в России и в Евросоюзе. По ее словам, «Россия начинает жить нормально».
После сложного периода 90-х, распада СССР и необходимости фактически заново выстраивать экономику, российские власти достаточно преуспели.
"И то, что кому-то не нравится теперешняя власть — ведь это не вечно. И кому-то там надо начинать. И если бы кто-то посидел на его месте сейчас, может быть, он поступал бы так же. Может, более жестко", — считает Страутмане.
Она добавила, что, по ее мнению, действующий тандем президента Путина и премьер-министра Медведева — это сильная команда порядочных и хороших людей, помогающих возрождению России.
"Сейчас есть два человека, которые несколько лет работают в тандеме. И у них тандем получается хороший. Они уже работали в Петербурге в 90-х годах, когда он был заместителем мэра, Медведев там же работал. Это была хорошая команда, это были очень приличные, хорошие люди", — вспоминает Страутмане.
Вместе с тем экс-генконсул критично оценила характер политики западных стран в отношении России.
"В политике так всегда бывает, когда один возрождается, а второй умирает. (…) Кто умирает? Я бы сказала, что Европа, она уже ослабла, Европа уже не та. Это видно. По всем признакам видно начало конца Евросоюза. Если даже такое уникальное, важное государство, как Великобритания, просто вышло…", — заключила Страутмане.
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