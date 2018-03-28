Ещё
Литва хочет изменить время работы КПП на границе с Калининградской областью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Литва хочет изменить время работы КПП на границе с Калининградской областью 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом пишет пишет Delfi.
Речь идёт о пункте «Рамонишкес-Пограничный». Там планируют сократить рабочий день из-за низкого количества путешественников. Впрочем, такое решение должна одобрить российская сторона.
«СОГГ (Служба охраны госграницы, — прим. ред.) инициировала обращение уполномоченного Литовской госграницы к уполномоченному российской стороны в связи с изменением времени работы КПП Рамонишкес-Пограничный. Однако мы лишь получили ответ, что уполномоченный российской стороны не против такого решения, но самостоятельно его принять не может», — сказал представитель службы Гедрюс Мишутис.
По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Литвы Ричардаса Дегутиса, министерство обратилось в МИД, чтобы дипломаты связались с Россией и представил проект изменения времени работы КПП, однако ответ из МИД пока не был получен.
Вести Калининград: последние новости
Спецслужбы Литвы утверждают, что на учениях «Запад-2017» отрабатывались ядерные удары МИД России прокомментировал принятие поправок к закону «Об образовании» в Латвии Участники «Поезда памяти» почтили минутой молчания погибших при пожаре в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово296
Названо окончательное число погибших в Кемерово429
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово127
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1060
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение