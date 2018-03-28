Литва хочет изменить время работы КПП на границе с Калининградской областью

Об этом пишет пишет Delfi. Речь идёт о пункте «Рамонишкес-Пограничный». Там планируют сократить рабочий день из-за низкого количества путешественников. Впрочем, такое решение должна одобрить российская сторона. «СОГГ (Служба охраны госграницы, — прим. ред.) инициировала обращение уполномоченного Литовской госграницы к уполномоченному российской стороны в связи с изменением времени работы КПП Рамонишкес-Пограничный. Однако мы лишь получили ответ, что уполномоченный российской стороны не против такого решения, но самостоятельно его принять не может», — сказал представитель службы Гедрюс Мишутис По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Литвы Ричардаса Дегутиса, министерство обратилось в МИД , чтобы дипломаты связались с Россией и представил проект изменения времени работы КПП, однако ответ из МИД пока не был получен.