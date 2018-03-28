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Литва намерена изменить время работы КПП на границе с Калининградом
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Литва намерена изменить время работы КПП на границе с Калининградом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Литва хочет изменить график работы КПП на границе в Калининградской областью. Такое решение должны одобрить правительства обеих стран, сообщает портал «Новости Литвы».
Связано это с тем, что некоторые контрольно-пропускные пункты не пользуются популярностью у туристов. Люди и автомобили здесь появляются редко. В частности, речь идет о КПП Рамонишкес-Пограничный.
По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Ричардаса Дегутиса, министерство обратилось в МИД с просьбой обсудить предложения с РФ и предоставить проекты изменения времени работы КПП. Как сообщает издание, ответ из российского МИДа пока не был получен.
Напомним, что в конце 2017 года Литва завершила строительство забора на границе с Калининградской областью.
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