Литва намерена изменить время работы КПП на границе с Калининградом

Литва хочет изменить график работы КПП на границе в Калининградской областью . Такое решение должны одобрить правительства обеих стран, сообщает портал «Новости Литвы».

Связано это с тем, что некоторые контрольно-пропускные пункты не пользуются популярностью у туристов. Люди и автомобили здесь появляются редко. В частности, речь идет о КПП Рамонишкес-Пограничный.

По словам вице-министра транспорта и коммуникаций Ричардаса Дегутиса, министерство обратилось в МИД с просьбой обсудить предложения с РФ и предоставить проекты изменения времени работы КПП. Как сообщает издание, ответ из российского МИДа пока не был получен.

Напомним, что в конце 2017 года Литва завершила строительство забора на границе с Калининградской областью.