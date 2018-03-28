Жители Литвы запустили воздушные шары в память о жертвах пожара в Кемерово

ВИЛЬНЮС , 28 мар — РИА Новости . Около 100 жителей Вильнюса собрались в среду вечером на Белом мосту в центре столицы Литвы , чтобы запустить белые воздушные шары в память о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово , передает корреспондент РИА Новости.

Со вторника в социальных сетях жители Литвы начали пересылать друг другу сообщения и приглашения собраться на акцию в память о жертвах пожара, призывая поддержать семьи и близких погибших и запустить в небо белые воздушные шары.

"Мы пришли поддержать Кемерово, детки погибли. Это огромная утрата. Тяжело представить себе, что в нынешнее время могут возникнуть проблемы с техникой безопасности", — сказала РИА Новости жительница Вильнюса Жанна.

"Весь мир соболезнует. Неважно, в какой ты стране живешь, нужно быть и оставаться человеком", — отметил Юрий, пришедший на акцию в память о погибших при пожаре в ТЦ.

Вильнюс. @RusEmb_LT #Кемерово pic.twitter.com/j1hbNvZ8OQ

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 марта 2018 г.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.