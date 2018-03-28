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Жители Литвы запустили воздушные шары в память о жертвах пожара в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жители Литвы запустили воздушные шары в память о жертвах пожара в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 28 мар — РИА Новости. Около 100 жителей Вильнюса собрались в среду вечером на Белом мосту в центре столицы Литвы, чтобы запустить белые воздушные шары в память о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Со вторника в социальных сетях жители Литвы начали пересылать друг другу сообщения и приглашения собраться на акцию в память о жертвах пожара, призывая поддержать семьи и близких погибших и запустить в небо белые воздушные шары.
"Мы пришли поддержать Кемерово, детки погибли. Это огромная утрата. Тяжело представить себе, что в нынешнее время могут возникнуть проблемы с техникой безопасности", — сказала РИА Новости жительница Вильнюса Жанна.
"Весь мир соболезнует. Неважно, в какой ты стране живешь, нужно быть и оставаться человеком", — отметил Юрий, пришедший на акцию в память о погибших при пожаре в ТЦ.
Вильнюс. @RusEmb_LT #Кемерово pic.twitter.com/j1hbNvZ8OQ
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 марта 2018 г.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). Среда в России объявлена днем общенационального траура.
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