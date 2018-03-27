Грузия обыграла Эстонию, Литва победила Армению 

Грузия в товарищеском матче обыграла Эстонию со счетом 2:0. В другой встрече Литва победила Армению — 1:0.
Товарищеские матчи
Грузия — Эстония — 2:0 (2:0)
Голы: Табидзе, 6 (1:0). Казаишвили, 35 (2:0).
Грузия: Макаридзе, Кверквелия (Кашия, 84), Какабадзе, Шергелашвили (Двали, 63), Табидзе, Канкава, Меребашвили (Джигаури, 63), Квеквескири, Казаишвили, Папунашвили (Абурджания, 83), Качарава (Арабули, 70. Квилитая, 77).
Эстония: Мееритс, Клаван, Тенисте (Эльхи, 71), Морозов, Тамм, Пикк (Круглов, 63), Антонов (Лутс, 46), Леписту (Ал. Дмитриев, 71), Кяйт (Васильев, 75), Зенев, Аньер (Арт. Дмитриев, 46).
Предупреждения: Квеквескири, 39. Антонов, 40.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
27 марта. Тбилиси. Стадион «Mikheil Meskhi».
Армения — Литва — 0:1 (0:1)
Гол: Вербицкас, 45 (0:1).
27 марта. Ереван. Стадион «Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)».