Ещё
Грузия обыграла Эстонию, Литва победила Армению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Грузия обыграла Эстонию, Литва победила Армению 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Грузия в товарищеском матче обыграла Эстонию со счетом 2:0. В другой встрече Литва победила Армению — 1:0.
Товарищеские матчи
Грузия — Эстония — 2:0 (2:0)
Голы: Табидзе, 6 (1:0). Казаишвили, 35 (2:0).
Грузия: Макаридзе, Кверквелия (Кашия, 84), Какабадзе, Шергелашвили (Двали, 63), Табидзе, Канкава, Меребашвили (Джигаури, 63), Квеквескири, Казаишвили, Папунашвили (Абурджания, 83), Качарава (Арабули, 70. Квилитая, 77).
Эстония: Мееритс, Клаван, Тенисте (Эльхи, 71), Морозов, Тамм, Пикк (Круглов, 63), Антонов (Лутс, 46), Леписту (Ал. Дмитриев, 71), Кяйт (Васильев, 75), Зенев, Аньер (Арт. Дмитриев, 46).
Предупреждения: Квеквескири, 39. Антонов, 40.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
27 марта. Тбилиси. Стадион «Mikheil Meskhi».
Армения — Литва — 0:1 (0:1)
Гол: Вербицкас, 45 (0:1).
27 марта. Ереван. Стадион «Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)».
Спорт-Экспресс: последние новости
Сборная России почтила память погибших в Кемерове перед тренировкой Латвия с бывшим вратарем "Москвы" сыграла вничью с Фарерами Сборная России почтила память жертв трагедии в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля64
Захарова рассказала о провале Мэй299
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным242
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово411
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение