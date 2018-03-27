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Литва и Грузия одержали победы в товарищеских матчах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Литва и Грузия одержали победы в товарищеских матчах 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Сегодня в товарищеских матчах сборные Литвы и Грузии одержали победы над национальными командами Армении и Эстонии соответственно.
Армения — Литва — 0:1  Гол: Вербицкас, 45 — 0:1.
Грузия — Эстония — 2:0  Голы: Табидзе, 6 — 1:0, Казаишвили, 35 — 2:0.
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