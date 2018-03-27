Литовской оппозиции не удалось поменять председателя Главизбиркома

В сейме Литвы провалился вотум недоверия председателю Главной избирательной комиссии Лауре Матийошайтите, инициированный оппозицией.

Для увольнения главы ГИК требовалось набрать не менее 71 голоса из 141, однако вотум недоверия поддержали 58 депутатов.

Консерваторы подозревают председателя Главизбиркома в необъективности, так как она делегирована на этот пост правящим Союзом крестьян и «зелёных», обвиняют в хаотичной работе и единоличных решениях.