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Литовской оппозиции не удалось поменять председателя Главизбиркома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Литовской оппозиции не удалось поменять председателя Главизбиркома 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В сейме Литвы провалился вотум недоверия председателю Главной избирательной комиссии Лауре Матийошайтите, инициированный оппозицией.
Для увольнения главы ГИК требовалось набрать не менее 71 голоса из 141, однако вотум недоверия поддержали 58 депутатов.
Консерваторы подозревают председателя Главизбиркома в необъективности, так как она делегирована на этот пост правящим Союзом крестьян и «зелёных», обвиняют в хаотичной работе и единоличных решениях.
Вотум недоверия оппозиция инициировала в преддверии избирательных кампаний 2019 года — выборов президента, членов Европарламента и депутатов местных советов.
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