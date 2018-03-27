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Жители Латвии второй день несут цветы и свечи к посольству России
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Жители Латвии второй день несут цветы и свечи к посольству России 

РИА Новости 1 час назад
РИГА, 27 мар — РИА Новости. Жители Латвии второй день несут к зданию посольства РФ в Риге цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах пожара в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Поток людей во вторник не прекращается, многие приходят с детьми, зажигают свечи.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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