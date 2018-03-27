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Литва обратилась к РФ с просьбой о правовой помощи в преследовании экс-банкиров
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Литва обратилась к РФ с просьбой о правовой помощи в преследовании экс-банкиров 

ТАСС 1 час назад
ВИЛЬНЮС, 27 марта. /ТАСС/. Литва направила Российской Федерации просьбу об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев национализированного правительством пятого по величине литовского коммерческого банка «Снорас» Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура балтийской республики.
"Генпрокуратура просит предъявить подозреваемым, которые скрываются в Российской Федерации и недоступны для правосудия Литвы, обвинения литовской стороны и опросить их", — говорится в сообщении. По утверждению Генпрокуратуры, на задержание Баранаускаса и Антонова выдан действующий и сейчас европейский ордер на арест.
Банк «Снорас», в котором Баранаускас владел 25%, а его партнеру россиянину Владимиру Антонову принадлежали 68% акций, был в 2011 году национализирован правительством Литвы, признан неплатежеспособным и подлежащим ликвидации. Банкиры утверждали, что уничтожение банка и их преследование носит политический характер.
Во время и после краха банка Баранаускас и Антонов находились в Великобритании. Судебные инстанции этой страны в 2015 году постановили, что они могут быть переданы Литве по ее европейскому арестному ордеру, поскольку нет оснований полагать, что судебное разбирательство по их делу будет необъективным. Антонов и Баранаускас покинули Великобританию, не уведомив об этом местные власти.
Оба, по версии литовской стороны, находятся в России, где литовец якобы получил политическое убежище.
В 2017 году парламент Литвы внес поправки в законы, по которым лица, подозреваемые в совершении финансовых преступлений в особо крупных размерах, могут быть судимы заочно.
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