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В связи с Пасхой визовые службы европейских стран изменят график работы
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В связи с Пасхой визовые службы европейских стран изменят график работы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Из-за празднования Пасхи ряд визовых центров и консульств меняют свой график, сообщает АТОР.
Визовые центры Дании будут закрыты с 29 марта по 2 апреля, Испании — с 29 по 31 марта, а также 1 апреля.
Визовые центры Бельгии и Мальты, а также посольство Эстонии будут закрыты 30 марта. При этом визовые центры Эстонии продолжат работу.
Визовые центры Великобритании, Германии, Латвии, Финляндии, Швеции, будут закрыты 30 марта и 2 апреля. В эти даты закроется посольство и визовые центры Норвегии, посольство Чехии (но визовые центры будут работать по графику).
Консульство Австрии и визовые центры в России будут закрыты 1-2 апреля. Не будут работать в эти же даты визовые центры Литвы и Хорватии.
2 апреля не будут работать Консульский отдел посольства Венгрии в Москве, Генеральное консульство и визовые центры Италии, визовые центры Нидерландов и Словении.
Консульства Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в связи с Пасхой не работают 6 апреля, визовые центры Греции — 6,8 и 9 апреля, Португалии — 14 апреля (День португальской корриды) и 25 апреля (День свободы Португалии).
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