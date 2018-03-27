Посол России оценил отчёт литовской госбезопасности об угрозах республике

Литве Посол России Александр Удальцов оценил отчёт местной госбезопасности об угрозах республике как ярко выраженный антироссийский документ.

Как сообщала «Парламентская газета», в отчёте департамента госбезопасности Литвы и военной разведки, обнародованном 26 марта, Россия названа главной угрозой для национальной безопасности балтийской страны.

«Это отчёт, который должен показать, почему Литва так последовательно, безрассудно проводит такую очень жёсткую антироссийскую политику», — заявил журналистам Александр Удальцов. Одна из главных задач документа, по словам российского дипломата — «запугать живущих здесь русскоязычных людей».

Александр Удальцов отметил, что литовская разведка преследует российских соотечественников. Дипломат рассказал, что эти люди впоследствии обязаны давать объяснения в департаменте госбезопасности о встречах в российском посольстве, о мнимых заданиях, которые они якобы получали от дипработников.