Ещё
Посол России оценил отчёт литовской госбезопасности об угрозах республике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России оценил отчёт литовской госбезопасности об угрозах республике 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Посол России в Литве Александр Удальцов оценил отчёт местной госбезопасности об угрозах республике как ярко выраженный антироссийский документ.
Как сообщала «Парламентская газета», в отчёте департамента госбезопасности Литвы и военной разведки, обнародованном 26 марта, Россия названа главной угрозой для национальной безопасности балтийской страны.
«Это отчёт, который должен показать, почему Литва так последовательно, безрассудно проводит такую очень жёсткую антироссийскую политику», — заявил журналистам Александр Удальцов. Одна из главных задач документа, по словам российского дипломата — «запугать живущих здесь русскоязычных людей».
Александр Удальцов отметил, что литовская разведка преследует российских соотечественников. Дипломат рассказал, что эти люди впоследствии обязаны давать объяснения в департаменте госбезопасности о встречах в российском посольстве, о мнимых заданиях, которые они якобы получали от дипработников.
Парламентская газета: последние новости
В Литве назвали Россию главной угрозой национальной безопасности Президент Литвы выступила против досрочных выборов в сейм «Пророссийскому» Роландасу Паксасу не дадут вновь стать президентом Литвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД60
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову243
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»824
Витас арестован46
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение