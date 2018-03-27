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Центр госязыка затягивает проверку знаний мэра Даугавпилса
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Центр госязыка затягивает проверку знаний мэра Даугавпилса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 26 мар — РИА Новости. Центр государственного языка (ЦГЯ) затягивает проверку знаний латышского языка мэра Даугавпилса Рихардса Эйгимса, пишут местные СМИ.
ЦГЯ еще 5 октября прошлого года постановил, что Эйгимс не владеет латышским на достаточном для выполнения своих рабочих функций уровне, напоминает Sputnik Латвия. Мэра оштрафовали и дали полгода на изучение госязыка. Для этой цели ЦГЯ распорядился выделить из бюджета более 2 тысяч евро.
Как пишут местные издания, дата проверки Эйгимса уже назначена, однако прессе ее пока не называют. Кроме того, что повторная проверка состоится в апреле, никаких комментариев ЦГЯ не дает. По словам представителя Центра, информацию можно будет получить не ранее, чем через две недели.
В случае неудовлетворительного результата проверки, ЦГЯ обратится в суд с требованием отстранить Эгимса от должности мэра.
Ранее за недостаточное знание госязыка мандата лишился депутат Даугавпилсской думы Владислав Боярун.
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