Летят утки. Эстония объяснила высылку российского дипломата

Вот и Эстонии удалось в полной мере испачкаться грязью «дела Скрипаля». И то, что из страны высылается только один дипломат, а не десяток, не меняет сути проблемы. Мы теперь стоим в одном ряду с теми, кому абсолютно неважно, кто совершил преступление, а важно, кого в нем можно обвинить. И именно это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что мир никогда не узнает правды об этом деле. Слишком много заинтересованных образовалось в сокрытии улик и истинных причин преступления. Только не делает ли нас это его соучастниками?

Провозглашение присоединения к санкциям против России происходило в точном соответствии с канонами плохого голливудского фильма: гудящий голосами журналистов зал эстонского МИДа , министр иностранных дел, сурово поблескивающий стеклами очков, его речь полная восклицаний и многозначительных пауз. А также крылатая министерская фраза, которая теперь гуляет из уст в уста: «Процитирую заявление Верховного совета Европы (имеется в виду, очевидно, Совет Европы — ред.), который согласился с оценкой Великобритании , что с большой долей вероятности за атакой стоит Россия. Если что-то крякает как утка и переваливается как утка, то, вероятно, это и есть утка».

По поводу утки получилось особенно забавно. Кто-кто, а журналисты знают толк в газетных утках. Так что министр иностранных дел Эстонии, сам того не желая, дал точное определение жанру своего выступления — «информационная утка». А можно подыскать еще одно определение — подсадная утка, хотя суть и там и там одна — обман.

Большая часть радикально настроенных политических деятелей страны ныне возмущенно булькают на страницах печатных изданий и в телевизионных программах по поводу так называемой российской угрозы. А меня так и подмывает спросить, а почему не было никакой реакции на пробирку с доказательствами «вины» Ирака , почему не было возмущения бомбежками Ливии и Югославии, почему не был выслан из Эстонии ни один дипломат стран, замаравших себя пособничеством в убийстве Каддафи?

Подобная выборочная слепота позволяет сделать целый ряд неутешительных как для всей Европы, так и для Эстонии выводов. Первый и самый печальный уже был озвучен мной в самом начале: возможно, мы никогда не узнаем правды об этом деле. Ведь принимаемое как под копирку решение о высылке из ряда европейских стран российских дипломатов не имеет никакого отношения к реальному поиску виновных. Вопрос из плоскости юридической путем незамысловатых ухищрений переведен в плоскость политическую, с определенным оттенком мистики: на веру нам предлагается принять недоказанное. Вывод второй: Россия и Европейский союз вошли в период резкого ухудшения отношений, который может длиться сколь угодно долго. Вывод третий: США и Великобритания «блестяще» провели политическую комбинацию, позволившую им сделать ЕС жалким придатком к НАТО , со всеми вытекающими последствиями. Особенно туго придется в данной ситуации государствам пограничным, таким, как Эстония. У тех, кто находится между молотом и наковальней, положение незавидное.

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